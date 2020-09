Capello: “Chiellini era d’accordo con la Roma, poi Moggi entrò a piedi uniti”

Fabio Capello è tornato a parlare della Roma. L’allenatore dell’ultimo scudetto giallorosso è intervenuto alla vigilia della partita contro la Juventus, squadra che allenò dal 2004, subito dopo l’esperienza nella Capitale, commentando la rivalità tra i due club. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Deejay:

“Non c’è nulla da spiegare. Al tempo con la Roma eravamo in lotta con la Juve per alcuni giocatori: lo stesso Chiellini era d’accordo con noi, poi Moggi entrò a piedi uniti. C’era una grande rivalità. Quando ho deciso di andare alla Juve sono stati loro che mi hanno chiamato. Ho capito che il mio ciclo romanista era finito. Quando non riesci più a dare quello che vorresti e rientri a casa insoddisfatto del lavoro e della partecipazione dei giocatori, capisci che devi lasciare. Mi è arrivata l’offerta e l’ho accettata. E’ vero che dissi ‘mai alla Juventus’, ma nel lavoro qualche volta bisogna rimangiarsi tutto”.