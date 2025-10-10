Capello al Festival dello Sport: “Roma da scudetto? Penso di sì. Ha qualità e un allenatore che sa dove vuole arrivare”

Dal palco del Festival dello Sport di Trento, Fabio Capello torna a far sentire la sua voce autorevole sul calcio italiano. Intervistato da Tuttomercatoweb, l’ex tecnico di Milan, Roma e Real Madrid ha analizzato le prime giornate di campionato, toccando tutti i temi caldi: dal nuovo equilibrio tra le big fino al sorprendente avvio della squadra giallorossa.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Dalla competitività assoluta da parte del Napoli, il ritorno dell’Inter come squadra, come fiducia all’allenatore e dal Milan che con due ‘anziani’ come Modric e Rabiot sta facendo di qualcosa veramente interessante: far capire ai giovani che con la qualità e la volontà si può andare lontano”.

Poi l’attenzione si sposta su uno dei protagonisti più attesi della Serie A, Rafael Leao:

“Ha grandi doti, è che si perde durante la partita. Non è sempre dentro la gara, specialmente nella fase difensiva. Ha trovato un allenatore che sembra avergli messo le unghie addosso. Speriamo che non lo ferisca ma riesca a svegliarlo”.

E sulla Roma di Gasperini, Capello non ha dubbi:

“Penso di sì. È una squadra che ha giocatori di qualità come Soulé e Dybala e un allenatore che è un martello e sa dove vuole arrivare. Con dei rinforzi nei ruoli precisi potrebbe essere una delle sorprese”.

Alla domanda su un eventuale nuovo attaccante, l’ex CT puntualizza:

“Non parlava di attaccanti ma di altre posizioni. Un allenatore sa quale sia il potenziale davanti e sa dove rinforzarsi”.

Infine, uno sguardo alla Juventus, ancora alla ricerca della sua identità:

“La Juventus secondo me non ha ancora l’equilibrio giusto e quel centrocampo che dia quella garanzia di essere forte quando si difende e in attacco quella fantasia che dà Modric, tanto per capirci. È legata ai due esterni ma la cosa vera è che le punte non sono quelle che speravano avendo speso tanto”.