Caos rigore, Fabbri verso un lungo stop

La Gazzetta dello Sport (E. Lusena) – Uno stop che potrebbe essere più lungo del solito per un errore più pesante del solito. È quello a cui starebbero pensando i vertici arbitrali italiani per quanto riguarda Micheal Fabbri, direttore di gara mercoledì sera in Parma-Roma. I fatti: al 73′ – dopo che il Var Mazzoleni lo aveva richiamato al monitor per concedere un rigore al Parma nel primo tempo – l’arbitro viene nuovamente invitato ad una on field review. Le immagini mostrano palesemente l’impatto tra il pallone e il braccio aperto di Mancini, ma il direttore di gara indica il contatto con la spalla e decide di non assegnare un rigore che sembra evidente. A questo punto i vertici arbitrali starebbero pensando di non far tornare Fabbri in campo come arbitro da qui a fine stagione.