Non una dichiarazione destinata a fare rumore, ma un’analisi lucida che fotografa bene il momento della Roma. La vittoria contro il Cagliari ha lasciato sensazioni positive non solo per il risultato, ma soprattutto per le risposte arrivate dai nuovi innesti e dalla gestione complessiva della gara.

A commentare la prestazione dei giallorossi è stato Dario Canovi, ex procuratore sportivo, intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, dove ha promosso senza riserve il lavoro svolto dal club nel mercato invernale e la crescita della squadra guidata da Gian Piero Gasperini.

Canovi si è soffermato in particolare sull’impatto di Donyell Malen, autore della doppietta decisiva contro il Cagliari: “Ha avuto un ottimo impatto con la Roma, ma non mi sorprende, il calciatore si conosceva già”. Apprezzamento anche per l’esordio di Bryan Zaragoza, entrato nella ripresa, e per la facilità con cui la Roma ha indirizzato il match: “Nel primo tempo ha avuto tante occasioni e ha risolto presto la pratica”. Sull’avversario, infine, Canovi ha sottolineato le difficoltà del Cagliari, arrivato all’Olimpico con diverse assenze e incapace di reggere a lungo il ritmo imposto dai giallorossi.