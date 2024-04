Corriere della Sera – Udinese e Roma, stasera alle 20, dovranno andare di corsa. Hanno a disposizione solo 18 minuti, più eventuale recupero, per finire la partita del 14 aprile, interrotta al 72′ per il malore che ha colpito Ndicka mentre era in campo. Si riparte dal risultato di 1-1. Si troveranno di fronte Daniele De Rossi e Fabio Cannavaro, neo allenatore dei friulani che hanno esonerato Cioffi dopo la sconfitta contro il Verona.

I due sono stati compagni in azzurro per 44 volte e campioni del mondo nel 2006. Cannavaro è secondo per presenze in Nazionale (136) e De Rossi quinto (117). Si sono sfidati già una volta da allenatori, in B: Spal-Benevento 1-2 (12 novembre 2022). Nella Roma sicuri assenti Lukaku e Ndicka e non utilizzabili Huijsen e Aouar, che erano stati sostituiti nella prima parte del match. Stesso discorso per i friulani Ehizibue e Kamara.