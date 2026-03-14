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Candela: “Roma in crescita, ma a Como sarà una sfida chiave”

Redazione
Pubblicato 2 ore fa il 14/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Candela: “Roma in crescita, ma a Como sarà una sfida chiave”

Parole che raccontano bene il momento della Roma e l’importanza della prossima sfida. Alla vigilia della trasferta di Como, l’attenzione resta alta per una gara che può pesare sul cammino stagionale dei giallorossi, tra conferme e qualche rimpianto recente.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo nella tappa milanese del World Legends Padel Tour in coppia con Ivan Rakitić, Vincent Candela ha commentato il momento delle due squadre. L’ex esterno giallorosso ha sottolineato la crescita del Como, definendolo una sorpresa positiva per continuità e livello di gioco.

Secondo Candela, la Roma ha comunque fatto bene, pur avendo lasciato per strada “2-3 punti” nelle ultime settimane. La sfida in programma domani allo Stadio Giuseppe Sinigaglia sarà fondamentale anche dal punto di vista tattico: esperienza da una parte con Gian Piero Gasperini, entusiasmo e idee dall’altra con il giovane Cesc Fàbregas. Una partita che promette spettacolo e spunti tecnici interessanti.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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