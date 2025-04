Alla vigilia di un nuovo derby della Capitale, riaffiorano i ricordi di una delle sfide più iconiche della storia recente romanista. Tra chi ha voluto condividere un aneddoto speciale c’è Vincent Candela, protagonista dello storico 5-1 inflitto dalla Roma alla Lazio il 10 marzo 2002. L’ex terzino francese, Campione del Mondo e d’Italia, ha pubblicato un post su Instagram che ha subito fatto il giro del web, attirando l’attenzione anche di nomi illustri.

Candela ha raccontato con affetto la notte precedente a quel derby: “Era il 9 marzo, io e Francesco non riuscivamo a dormire a Trigoria. Gli ho bussato alla porta: ‘Andiamo a giocare a calcio-tennis in palestra?’”. Una scena quasi da film, con l’irruzione di Fabio Capello che li invita a rientrare in camera. “Mr, non riusciamo a dormire… e poi tranquillo, domani sarà spettacolo”, la risposta dei due. E così fu.

Il ricordo si chiude con un messaggio di carica per il match di domani, condito dall’ironia e dalla passione che da sempre contraddistinguono Candela. Il post ha riscosso grande successo anche tra ex compagni e volti noti del calcio: tra i like spiccano quello di Daniele De Rossi e, a sorpresa, anche quello di Roberto Mancini, ex Lazio e nome spesso accostato alla panchina giallorossa.