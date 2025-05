Vincent Candela, ex terzino giallorosso e campione d’Italia con la Roma nel 2001, è tornato a parlare della sua amata squadra in occasione del Padel Stars Cup, evento in corso questo weekend al Madiba Padel Club di Morena. Tra una partita e l’altra, l’ex calciatore ha commentato la corsa Champions, il possibile addio di Claudio Ranieri e il futuro incerto di Lorenzo Pellegrini.

Chi andrà in Champions alla fine?

“Spero la Roma, intanto dobbiamo vincere a Torino. Poi vediamo il Venezia di Di Francesco contro la Juve. Spero che vinca il Venezia, così si salvano e la Roma va in

Champions League. Sarebbe perfetto”.

Sarà l’ultima panchina di Claudio Ranieri. “Ha fatto un capolavoro, ancora una volta. Al di là di Champions o Europa League, sarà sempre un capolavoro. Mai dire mai, già l’altra volta ha detto che aveva finito invece poi ha ripreso. Vediamo”.

Il futuro di Pellegrini è in bilico: andrà via?

“Mi dispiacerebbe. Un giocatore come Pellegrini, come ha detto una volta Mourinho e tanti altri allenatori, lo terrei sempre nelle mia squadra”.