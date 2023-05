Candela: “La Roma è favorita per la finale. Mourinho via? Non voglio neanche pensarci”

L’ex giocatore della Roma Vincent Candela, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’evento Padel Cup, evento organizzato dalla Lega Serie A per la finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina. Queste le sue parole: “Le tre italiane in finale in finale di coppa sono un bene importante per il calcio italiano, era tanto che non accadeva. La Roma, se giocherà da Roma, potrebbe dire la sua. Il Siviglia non è inferiore ed è la regina dell’Europa League, però la Roma ha tante qualità, a partire da Mourinho che difficilmente sbaglia le finali. Per me i giallorossi sono favoriti. L’anno scorso ero a Tirana, quest’anno sarò a Budapest ma non per scaramanzia, solo per tifare la Roma”.

Il futuro di Mourinho.

“Mourinho in crisi con la società? Io non so nulla. Sarà sicuramente concentrato sulla finale. Sono contento per quello che ha fatto in questi anni, vediamo come va la finale poi ne parleranno. Ora non è il momento. Errore separarsi? Al momento è l’allenatore della Roma, non voglio neanche pensare a questa eventualità, poi il calcio è imprevedibile”.