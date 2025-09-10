Un ex giallorosso che conosce bene l’ambiente romano torna a parlare del momento della squadra. Vincent Candela, protagonista dello storico Scudetto del 2001, ha espresso il suo punto di vista sulla Roma targata Gasperini, sottolineando come la mano del tecnico si veda già chiaramente.

Intervistato da Il Tempo, l’ex esterno francese ha spiegato che la squadra sta assimilando rapidamente i principi di gioco del nuovo allenatore e che l’impronta tattica è già evidente. Ecco le sue parole:

La Roma ha cominciato con due vittorie. Si aspettava questo inizio?

“Mi ha sorpreso vedere così presto l’impronta di Gasperini, soprattutto con il Bologna. Una squadra fin da subito aggressiva, dove tutti pressano appena un compagno perde palla“.

La rosa attuale si può incastrare bene con l’idea di calcio del mister?

“Certo, anche se con un paio di acquisti in più come desiderava il mister sarebbe stato meglio. Magari quest’estate non si poteva spendere come negli ultimi anni, ma io credo molto nell’allenatore e nel lavoro che sta svolgendo“.

Come valuta il mercato della Roma?

“La squadra si è rinforzata sulle fasce con Wesley e Tsimikas. È arrivato Ferguson e mi piace anche El Aynaoui. Il vero punto di forza è Gasperini e la sua capacità di rivalutare tutti“.

Gasperini vuole recuperare Pellegrini. È possibile?

“Rimane sempre un giocatore importante ed è stato anche il capitano. Come tutti i giocatori ha attraversato un momento complicato anche a livello contrattuale. Mi dispiacerebbe se dovesse andare via“.

Dove può arrivare la Roma in questa stagione?

“Spero in Champions League, questo è l’obiettivo. Penso che sia il momento giusto perché le altre squadre non le vedo tanto più forti, tranne il Napoli che reputo favorito per lo scudetto. Possiamo toglierci qualche soddisfazione anche in Europa League“.