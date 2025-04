Vincent Candela è stato 8 anni in giallorosso, dal 1997 al 2005, 19 derby giocati con 7 vittorie. La Lazio è la squadra più affrontata in carriera dall’ex calciatore giallorosso. Il laterale francese, campione d’Italia nel 2001, ha partecipato all’evento “derby di padel” dove in coppia con un altro romanista, Simone Perrotta, sfideranno due ex calciatori dei biancocelesti: Paolo Di Canio e Dario Marcolin. Al FIP Silver Mediolanum Padel Cup, l’ex Roma ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“La Roma arriva da sette vittorie e dal pareggio con la Juventus, sta bene mentalmente anche se non c’è Dybala. La Lazio è due punti avanti, ha perso con il Bodo e ha speso energie preziose ma lo sappiamo, il derby è una partita a sé e la stanchezza non può condizionare. E’ un match importantissimo per entrambe le squadre. Io di sicuro sarò allo stadio per tifare la mia Roma.”