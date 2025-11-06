L’approdo di Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa continua a suscitare reazioni e messaggi di affetto da parte del mondo del calcio. Tra i primi a congratularsi con l’ex centrocampista romanista c’è Vincent Candela, suo ex compagno alla Roma e amico di lunga data, che ha scelto Instagram per esprimere il proprio entusiasmo.

Il messaggio via social

Attraverso una storia condivisa sul proprio profilo, Candela ha voluto dedicare parole sincere e cariche di emozione a De Rossi, sottolineando il legame personale e la stima professionale che li unisce: “Inizia una nuova avventura, e non potrei essere più felice per te! Orgoglio puro… In bocca al lupo amico mio”, ha scritto l’ex terzino francese, accompagnando il messaggio con una foto di De Rossi.