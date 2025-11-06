L’approdo di Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa continua a suscitare reazioni e messaggi di affetto da parte del mondo del calcio. Tra i primi a congratularsi con l’ex centrocampista romanista c’è Vincent Candela, suo ex compagno alla Roma e amico di lunga data, che ha scelto Instagram per esprimere il proprio entusiasmo.

Il messaggio via social
Attraverso una storia condivisa sul proprio profilo, Candela ha voluto dedicare parole sincere e cariche di emozione a De Rossi, sottolineando il legame personale e la stima professionale che li unisce: “Inizia una nuova avventura, e non potrei essere più felice per te! Orgoglio puro… In bocca al lupo amico mio”, ha scritto l’ex terzino francese, accompagnando il messaggio con una foto di De Rossi.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE