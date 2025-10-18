Candela accende Roma-Inter: “Nessuno si accontenterà del pari. Gasp vuole restare in vetta”

Vigilia di grande calcio e parole da protagonista. Vincent Candela, ex terzino amatissimo dai tifosi giallorossi, ha parlato ai microfoni di Tuttosport in vista del big match di questa sera tra Roma e Inter. L’ex campione francese ha analizzato la sfida e speso parole importanti per Cristian Chivu, suo ex compagno e oggi tecnico nerazzurro.

Su Chivu, Candela non ha dubbi:

“Era un guerriero intelligente. Parliamo di un ex difensore molto lucido negli interventi, tecnico e perspicace anche in mezzo al campo, il che non è da tutti. Un campione che ha vinto tanto in carriera, sia all’Inter ma anche con la Roma. E poi è uno che si fa rispettare nel modo giusto. Non gli serve strillare per farsi ascoltare. E questa dote la stiamo vedendo anche ora che è diventato allenatore.”

Alla domanda se si sarebbe immaginato per Chivu una carriera da tecnico, Candela ha risposto:

“Col senno del poi direi di sì. Non è un artista, perché per gli artisti è più difficile: spesso si pensa che i futuri allenatori siano i centrocampisti, quelli che sono sul pezzo, che sbagliano poco, che sono precisi. E Chivu era uno così. Quindi si pensa abbia il profilo giusto per diventare un grande allenatore, anche se oggi è ancora presto per dirlo. Ha maturato esperienza al Parma, adesso è all’Inter. Penso che non sia facile, dopo gli anni di Inzaghi, arrivare in nerazzurro avendo più o meno lo stesso gruppo.”

E sul big match dell’Olimpico, Candela alza i toni: