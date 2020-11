Campos in netto vantaggio per il ruolo di ds. Smentito un possibile ritorno di Petrachi

Prosegue la diatriba legale tra la Roma e Gianluca Petrachi: il 26 novembre è stata fissata la seconda udienza della causa intrapresa dall’ex ds a seguito del licenziamento per giusta causa da parte della società capitolina. Il primo round non ha portato frutti. Nel frattempo arrivano secche smentite dalla proprietà Friedkin sull’ipotesi di un possibile riavvicinamento con il salentino. La scelta del nuovo direttore sportivo, infatti, è già ricaduta su un profilo straniero, con Campos in netto vantaggio sui concorrenti. Lo riporta l’edizione odierna de Il Tempo.