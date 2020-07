Campo Testaccio rinasce nel nome di Viola

Corriere dello Sport (G. Marota) – Dopo anni di abbandono e progetti annunciati, ma mai realizzati, Campo Testaccio tornerà alla vita e sarà intitolato a Dino Viola, lo storico presidente della Roma dal 1979 al 1991. La gestione del luogo verrà affidata all’Asilo Savoia, realtà impegnata nel sociale che ha salvato dalla criminalità il Montespaccato e inaugurato la palestra della legalità ad Ostia. Non sarà la Roma a giocarci, come negli anni ’30, ma ospiterà gare di calcio giovanile. Il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, ha espresso la sua soddisfazione: “È una bella pagina per il quartiere e per tutti i romani, che grazie ad una sana collaborazione istituzionale ci permetterà di restituire alla città una struttura storica e preziosa. Non nascondo di provare un grande orgoglio per questo storico ritorno”.