Vincent Candelà, innamorato di Roma e della Roma, compie oggi 52 anni Arrivato nella Capitale nel gennaio 1997, inizia fin da subito a formare con Cafu una delle coppie di esterni più forti nella storia giallorossa. Resta con noi per nove stagioni, nel corso delle quali vince due trofei: lo scudetto del 17 giugno 2001 e la Supercoppa Italiana pochi mesi dopo, nella partita contro la Fiorentina dove va a segno. Diventa anche Campione del Mondo nel 1998 e Campione d’Europa nel 2000 con la sua Francia. Si ritira dal calcio il 5 giugno 2009. Ma il legame con la squadra della Capitale è talmente forte che, ancora oggi, Candela collabora con la società in diverse iniziative benefiche.

