Campionato Primavera, Roma-Inter: le probabili formazioni. Sfida al vertice con Felix prima punta

Pagine Romaniste – Un big match per la Roma Primavera in questo weekend di campionato. Al Tre Fontane arriva l’Inter di Madonna pronta a dare battaglia. Ancora tridente offensivo per mister De Rossi con Ciervo, Felix e Podgoreanu che ha ben giocato l’ultima contro il Torino. Non ci sono Darboe e Zalewski che stanno aiutando la prima squadra.

LE PROBABILI FORMAZIONI

AS ROMA (4-3-3): Mastrantonio; Tomassini, Codou, Buttaro, Rocchetti; Bove, Tripi (C), Milanese; Ciervo, Afena-Gyan, Podgoreanu.

A disposizione: Baldi (GK), Milan (GK), Giorcelli, Evangelisti, Missori, Faticanti, Pagano, Tahirović, Bamba, Cassano, Tall, Voelkerling Persson.

Allenatore: De Rossi.

FC INTER (3-5-2): Stanković (C); Youte Kinkoue, Hoti, Sottini; Zanotti, Wieser, Casadei, Squizzato, Vezzoni; Fonseca, Satriano.

A disposizione: Magri (GK), Rovida (GK), Moretti A., Moretti L., Carboni, Dimarco, Sangalli, Boscolo Chio, Mirarchi, Oristanio, Akhalaia, Bonfanti.

Allenatore: Madonna.

Arbitro: Sig. Mario Vigile di Cosenza.

Assistente 1: Sig. Giuseppe Pellino di Frattamaggiore.

Assistente 2: Sig. Andrea Nasti di Napoli.