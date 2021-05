Campionato Primavera, Roma-Inter 1-3. Giallorossi schiacciati dai nerazzurri. Non basta Milanese

Pagine Romaniste – Niente da fare per la Roma che non riesce ad avere continuità in questo girone di ritorno. Sconfitta casalinga contro l’Inter per 3-1 in una partita che non ha mai avuto storia. Il gol della bandiera lo segna Milanese su rigore.

IL TABELLINO

AS ROMA (4-3-3): Mastrantonio; Tomassini (36′ Missori), Codou, Buttaro (77′ Cassano), Rocchetti (46′ Faticanti); Bove, Tripi (C), Milanese; Bamba (46′ Tall), Afena-Gyan, Podgoreanu (70′ Satriano A.).

A disposizione: Megyeri (GK), Evangelisti, Giorcelli, Pagano, Jan Oliveras, Volpato, Berti (GK).

Allenatore: De Rossi.

FC INTER (3-5-2): Stanković (C); Youte Kinkoue, Hoti, Sottini (60′ Moretti L.); Zanotti (60 Persyn), Wieser (78′ Lindkvist), Sangalli, Boscolo Chio, Vezzoni; Akhalaia (60′ Oristanio), Satriano M (74′ Jürgens).

A disposizione: Magri (GK), Dimarco, Carboni F., Mirarchi, Goffi, Rovida.

Allenatore: Madonna.

Arbitro: Sig. Mario Vigile di Cosenza.

Assistente 1: Sig. Giuseppe Pellino di Frattamaggiore.

Assistente 2: Sig. Andrea Nasti di Napoli.

Marcatori: 21′ Sottini (I), 42′ Vezzoni (I), 51′ Satriano M. (I), 65′ Milanese (R).

Ammoniti: 58′ Hoti (I).

Espulsi:

Note: 2′ di recupero nel primo tempo e 4′ di recupero nel secondo tempo.