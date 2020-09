Campionato Primavera, Roma-Genoa 3-2. A segno Ndiaye, Zalewski e Tall

Pagine Romaniste – E’ tempo di seconda giornata del campionato Primavera con la Roma che affronta il Genoa al Tre Fontane. La stagione è partita bene per i ragazzi di mister De Rossi che hanno vinto contro l’Ascoli allo scadere grazie al gol di Tall. In attacco ancora il ragazzo senegalese che sarà supportato da Zalewski, in buona forma una settimana fa, e Milanese.

IL TABELLINO

AS ROMA (3-4-3) : Mastrantonio; Ndiaye, Vicario, Feratovic; Astrologo (46′ Milanese), Tripi, Zalewski, Darboe; Podgoreanu, Tall, Providence.

A disposizione: Berti (GK), Buttaro, Ciervo, Scandurra, Bamba M., Muteba, Morichelli.

Allenatore: De Rossi.

GENOA CFC (4-3-1-2) : Tononi; Dellapiane, Piccardo (C), Dumbravanu, Zaccone (73′ De Angelis); Eboa Eyango, Turchet, Boli; Besaggio; Kallon (82′ Conti), Felipe Estrella.

A disposizione: Corci (GK), Chiricallo, Boci, Cenci, Zielski, König, Bamba F.

Allenatore: Chiappino.

Arbitro: Sig. Francesco Cosso di Reggio Calabria.

Assistente 1: Sig. Marco Lencioni di Lucca.

Assistente 2: Sig. Massimiliano Bonomo di Milano.

Marcatori: 8′ Eyango (G), 51′ Ndiaye (R), 52′ Zalewski (R), 66′ Tall (R), R. 93′ Dumbravanu (G).

Ammoniti: 40′ Astrologo (R).

Espulsi: -.

Note: 1′ di recupero nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo.