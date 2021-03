Campionato Primavera, Roma-Bologna 1-0. Decide Milanese dal dischetto

Pagine Romaniste – La Roma Primavera vuole mantenere il primo posto in classifica. Questo 2021 sta sorridendo poco ai ragazzi di Alberto De Rossi che cercano immediatamente una svolta per un futuro più roseo e tranquillo. Contro il Bologna largo ancora al tridente formato da Ciervo, Tall e Providence. Prima convocazione per Afena-Gyan.

TABELLINO

AS ROMA (3-3-1-3): Mastrantonio; Codou, Morichelli (46′ Vicario), Feratovič (75′ Tahirovic); Milanese, Tripi (C), Darboe; Bove (72′ Satriano); Ciervo, Tall, Providence.

A disposizione: Boer (GK), Tomassini, Bianchino, Tahirovic, Vetkal, Cassano, Afena-Gyan, Evangelisti, Megyeri (GK).

Allenatore: De Rossi.

BOLOGNA FC 1909 (4-3-3): Molla; Arnofoli, Tosi, Milani, Annan; Baldursson, Maresca, Farinelli; Rocchi (C), Vergani, Juwara (50′ Rabbi).

A disposizione: Prisco (GK), Cavina, Pietrelli R., Pietrelli A., Sigurpálsson, Viviani, Cossalter, Paananen, Roma, Carrettucci, Montebugnoli.

Allenatore: Zauri.

Arbitro: Sig. Mario Saia di Palermo.

Assistente 1: Sig. Giuseppe Cesarano di Castellammare di Stabia.

Assistente 2: Sig. Paolo Cipolletta di Avellino.

Marcatori: 80′ Milanese (R)

Ammoniti: 11′ Ciervo (R), 45′ Morichelli (R), 52′ Arnofoli (B), 65′ Farinelli (B)

Espulsi:

Note: