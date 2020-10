Campionato Primavera, Roma-Atalanta 4-0. Dominio giallorosso sui bergamaschi. In gol Tall, Zalewski e doppio Darboe

Pagine Romaniste – La Roma Primavera non si ferma più. Dopo le prime 3 vittorie arriva anche la quarta ai danni dell’Atalanta. Primo posto a punteggio pieno e primo clean sheet della stagione arrivato dopo un perentorio successo di 4-0 ai danni dei campioni in carica. I giallorossi mettono subito le cose in chiaro grazie alla rete di Tall arrivata dopo soli 2′ minuti di gioco. L’espulsione ai danni di Scanagatta facilita il compito ai giallorossi e mette la partita in discesa. Prima il raddoppio in area con Zalewski, poi nella ripresa è la doppietta di Darboe chiudono una gara a senso unico.

IL TABELLINO

AS ROMA (3-4-3) : Boer; Ndiaye (Morichelli 83′), Vicario, Feratovič; Darboe (Astrologo 83′) , Tripi (C) (Chierico 74′) , Milanese, Zalewski; Podgoreanu , Tall (Bamba 86′), Providence (Ciervo 74′) .

A disposizione: Megyeri (GK), Mastrantonio (GK), Muteba, Bamba, Evangelisti, Cassano, Tomassini.

Allenatore: De Rossi.

ATALANTA BC (4-2-3-1) : Vismara; Renault G., Scanagatta, Cittadini (Bonfanti 66′), Ruggeri ; Olivieri, Gyabuaa (Ghislandi 64′); Mediero (Carrà 64′), Cortinovis (C) (Panada 64′), Lukas (Ceresoli 29′); Rosa.

A disposizione: Bertini (GK), Sidibe, Zuccon, De Nipoti, Italeng, Kobacki.

Allenatore: Brambilla.

Arbitro: Sig. Mario Cascone di Nocera Inferiore.

Assistente 1: Sig. Michele Somma di Castellammare di Stabia.

Assistente 2: Sig. Fabio Mattia Festa di Avellino.

Marcatori: Tall (2′), Zalewski (17′), Darboe (52′), Darboe (72′)

Ammoniti: Tripi (30′), Gyabuaa (A) (38′), Ghislandi (A) (68′)

Espulsi: Scanagatta (15′)

Note: 3′ di recupero (ST)