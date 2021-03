Campionato Primavera, Milan-Roma 0-0: l’attacco giallorosso spreca, i rossoneri ringraziano

Pagine Romaniste – Da quando è ricominciato il campionato la Roma di Alberto De Rossi non ha dimostrato tutta la sua forza, quella vista nei primi mesi dove i giallorossi le hanno vinte tutte. Oggi altro impegno difficile in casa del Milan col mister che fa qualche cambio per il turnover. La Roma spreca e il Milan ringrazia, termina 0-0.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-1-2): Jungdal; Stanga, Obaretin, Michelis, Kerkez (58′ Coubis); Frigerio, Brambilla (C) (80′ Saco), Mionić; Roback (80′ El Hilali), Nasti, Hauge.

A disposizione: Pseftis (GK), Pobi, Filì, Di Gesù, Bright, Robotti, Desplanches.

Allenatore: Giunti.

ROMA (3-4-3): Mastrantonio; Codou, Morichelli (72′ Vicario), Feratovič; Milanese, Tripi (C), Darboe; Satriano (65′ Ciervo); Podgoreanu, Tall, Providence (89′ Bamba).

A disposizione: Boer, Tomassini, Bianchino, Tahirovic, Faticanti, Vetkal, Megyeri.

Allenatore: De Rossi.

Marcatori:

Ammoniti: 81′ Stanga (M).

Espulsi:

Note: recupero 0′ pt, 3′ st.