Campionato Primavera, Juventus-Roma 2-2. Clamoroso pareggio allo scadere di Riccio. Non bastano Felix e Podgoreanu

Pagine Romaniste – Amarezza finale per la Roma Primavera. A Torino contro la Juventus finisce 2-2 col gol dei padroni di casa allo scadere con Riccio. Ai giallorossi non bastano Felix e Podgoreanu. In mezzo la rete di Cerri.

IL TABELLINO

JUVENTUS FC (4-2-3-1): Garofani; Leo, Riccio (C), de Winter, Ntenda (81′ Chibozo); Barrenechea, Miretti; Sekulov, Soulé, Iling-Junior (75′ Turicchia); Da Graca (45′ Cerri).

A disposizione: Senkó (GK), Fiumanò, Omić, Nzouango Bikien, Mulazzi, Cotter, Sekularac, Raina (GK).

Allenatore: Bonatti.

AS ROMA (4-3-3): Boer; Tomassini, Morichelli (39′ Faticanti), Feratovič, Vicario (24′ Buttaro); Bove (81′ Tahirović), Tripi (C), Milanese (81′ Pagano); Podgoreanu, Afena-Gyan (81′ Tall), Zalewski.

A disposizione: Mastrantonio (GK), Evangelisti, Zajšek, Cassano, Bamba, Voelkerling Persson, Berti (GK).

Allenatore: De Rossi.

Arbitro: Sig. Marco Acanfora di Castellammare di Stabia.

Assistente 1: Sig. Massimiliano Bonomo di Milano.

Assistente 2: Sig. Giorgio Ravera di Lodi.

Marcatori: 14′ Afena-Gyan (R), 56′ Podgoreanu (R), 63′ Cerri (J), 90’+4 Riccio (J).

Ammoniti: 45′ Faticanti (R), 76′ Barrenechea (J).

Espulsi: –

Note: 4′ di recupero nel primo tempo e 4′ di recupero nel secondo tempo.