Campagna Missing People, ritrovato un bambino di Atene scomparso. Il suo volto era nel video annuncio di El Shaarawy

Un bambino di Atene, che era stato incluso nel video di annuncio del ritorno di Stephan El Shaarawy in giallorosso, è stato ritrovato e ora si trova al sicuro e in buone condizioni.

L’undicenne, le cui generalità non possono essere divulgate per motivi legali, è diventato l’ottavo minore ritrovato tra quelli inclusi nei video utilizzati dall’AS Roma per gli annunci degli acquisti di mercato.

Grazie alla collaborazione con l’International Centre for Missing Children e con l’associazione benefica greca “The Smile of the Child”, la Roma ha incluso il bambino scomparso nel video di annuncio di Stephan El Shaarawy a gennaio.

Tale video, che includeva minori scomparsi da tutto il mondo, è stato visualizzato per 350.000 volte tra Twitter, Facebook e Instagram.

Il Club ha dato il via a questa campagna sui social media nell’estate del 2019, con l’obiettivo di utilizzare la grande eco degli annunci di mercato per dare risonanza al problema dei minori scomparsi in tutto il mondo.

Da allora il Club ha collaborato con il Telefono Azzurro, il National Centre for Missing and Exploited Children (USA), Missing People (UK), Missing Child Kenya e con l’International Centre for Missing and Exploited Children (organizzazione mondiale) per assicurare la massima copertura all’iniziativa.

Fino al ritrovamento dell’undicenne, una ragazza in Italia, tre giovani inglesi, un bambino in Belgio e due minori del Kenya inclusi nei video della Roma erano stati ritrovati sani e salvi.

“Ritrovare un minore scomparso e ricongiungerlo ai propri affetti familiari è sempre una grande gioia per noi”, commentò Caroline Humer, Vice President of Programs dell’International Centre for Missing and Exploited Children a ottobre in concomitanza del ritrovamento della ragazza italiana.

“Siamo molto grati per la collaborazione con l’AS Roma e per la volontà da parte del Club di dare rilevanza a questo problema mondiale attraverso l’inclusione di fotografie all’interno dei loro video. Ringraziamo anche tutti i tifosi per il loro supporto”. Lo riporta asroma.com.