Campagna abbonamenti da record, il CEO Berardi: “Motivo di orgoglio e una motivazione in più”

La sosta del campionato non ha placato la passione dei tifosi giallorossi, che si è manifestata anche nella fase di sottoscrizione degli abbonamenti.

Oltre 36mila tessere per il campionato staccate, nelle due fasi di vendita. Arrivando così al raggiungimento di un numero maggiorenne, nel senso che non si verificava da 18 anni. Dall’estate 2004, l’ultima volta che si fecero più di 30mila abbonamenti. Quest’anno – in 58 giorni, dal 18 maggio – si è viaggiato sulla media di circa 630 adesioni giornaliere.

Un traguardo impressionante, sulla scia della passione trasudante della stagione passata dei tifosi in cui lo stadio era andato più volte sold out. Per non parlare delle notti magiche di Conference, dove i giallorossi hanno costruito le basi del successo europeo.