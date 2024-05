Il Tempo – Come ogni anno a fine stagione si comincia a pensare alla campagna abbonamenti per l’anno successivo. A Trigoria è tutto pronto per il lancio ufficiale per il campionato 2024-25, ma si attenderà, quantomeno, l’esito della finale di Europa League di mercoledì. Questo perché se i giallorossi dovessero essere “promossi” in Champions League, la strategia comunicativa e altri dettagli potrebbero cambiare.