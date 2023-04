Cambiasso: “Mourinho? Devo ringraziarlo, mi ha tolto la paura”

L’argentino ex Inter, tra i protagonisti del Triplete firmato Mourinho, ha raccontato ai microfoni di Sky Sport un retroscena sul portoghese. L’ex centrocampista ha ringraziato lo Special One per avergli aiutato a superare la paura di calciare i rigori. In un siparietto tra i due, Cambiasso disse: “Dopo l’ultimo rigore che ho tirato ho lasciato milioni di persone in lacrime con l’Argentina perchè ho sbagliato nei quarti di finale“, ma Mou rispose: “E tu a 27 anni vuoi avere quello come ultimo ricordo e non li tirerai più?”.