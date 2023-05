Cambiaso: “Potevamo fare di più ma è mancata la cattiveria per far male”

Il difensore del Bologna Cambiaso, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn al termine di Bologna-Roma. Queste le sue parole:

Quanto serve questo pareggio? Si allontana l’ottavo posto…

“Si allontana, ma siamo lì e ci crediamo. È un pareggio che dà continuità contro la Roma che è forte e lotta per la Champions League. Quindi va bene così, andiamo avanti e testa alla prossima”

Avete impostato la gara all’inizio, ma la Roma ha costruito una serie di occasioni importanti. La tua posizione a sinistra era difficile da capire, volevate costruire lì?

“Il mister ci dà libertà di scambiare posizione e creare problemi agli avversari. Potevamo fare di più nella prima parte, siamo arrivati lì ma è mancata cattiveria per far male”.

C’era anche emergenza in difesa, manca il gol a questo Bologna?

“Sì, non è che se non facciamo gol è colpa degli attaccanti e se prendiamo gol è colpa della difesa. Noi tutti possiamo fare di più. Non è problema degli attaccanti. Oggi è mancata cattiveria”

In cosa Motta è speciale?

“È un allenatore che ci ha dato tranquillità, vuole che giochiamo la palla ed è un grande pregio secondo me”