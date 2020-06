Corriere dello Sport (E. Pinna) – Ultime gare per Calvarese, che a 44 anni si accinge ad arbitrare per l’ultima stagione. Aveva chiesto una deroga ma non gli è stata concessa. Ieri nella gara tra Roma e Sampdoria ha annullato un gol a Veretout per un precedente tocco di braccio (involontario) di Carles Perez.

Chiamata al Var giusta e doverosa e ci si dovrebbe interrogare sulla regola, non sulla sua applicazione. Come dicevano i latini: “Dura lex, sed lex”, cioè anche se dura, la legge è legge.