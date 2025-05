Gianpaolo Calvarese ha commentato l’episodio del contatto tra Pasalic e Koné in Atalanta-Roma, soffermandosi in particolare sulla scelta dell’arbitro Sozza di assegnare inizialmente il rigore, poi revocato dopo la revisione al VAR. Di seguito le parole dell’ex direttore di gara:

“Il contatto c’è col ginocchio, ma sembra lieve. Ma se dal campo ci sta non dare rigore, in altre occasioni simili il VAR non è intervenuto: manca uniformità”.