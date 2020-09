Calendario, oggi il sorteggio. Amichevole il 5 con la Samb

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Oggi, alle ore 12, sarà presentato il calendario della Serie A 2020/21, al via nel week-end del 19 e 20 settembre. L’ultimo turno del campionato si disputerà il 23 maggio. Nella prima giornata, la Roma non potrà incontrare Genoa, Torino e Lazio: le prime due sono state affrontate nei match d’esordio degli scorsi campionati e non sono previsti derby al primo turno. Il campionato delle romane finirà sicuramente in trasferta, poiché l’Olimpico dovrà essere consegnato in anticipo per gli Europei. La prima amichevole della stagione, invece, sarà il 5 settembre a Trigoria contro la Sambenedettese, calcio d’inizio alle 17:30.