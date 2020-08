Calendario, l’Inter chiederà di rinviare la Serie A di un’altra settimana. Ipotesi allo studio

Corriere della Sera (M.Colombo) – Dopo aver votato a maggioranza per la data del 19 settembre come inizio del campionato, un gruppo di club sta chiedendo se non sia il caso di posticipare l’inizio della competizione. La società che chiederà lo slittamento sarà l’Inter che ha concluso l’annata sportiva soltanto 6 giorni fa. Tra vacanze e preparazione chiederà di spostare il tutto di una settimana. La comunicazione formale non è ancora stata inoltrata perchè è emerso che questa esigenza, tra impegni europei e rose ridotte causa COVID, è in comune con parecchi club. Comunque nel Consiglio Federale del 31 agosto le date saranno ufficializzate.