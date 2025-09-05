La FIFA nelle prossime ore dovrebbe ufficializzare una modifica relativa alle soste nazionali durante la stagione. Il cambiamento avverrà a partire della stagione 2026-2027 ed interesserà i mesi di Settembre e Ottobre.

Nell’estate 2026 si disputerà il Mondiale; dopo la fine della competizione, le due tradizionali soste autunnali verranno unificate in un unico stop. La pausa sarà più lunga, prevista dal 21 settembre al 6 ottobre, durante la quale le Nazionali giocheranno quattro gare consecutive.

Queste modifiche hanno lo scopo di ridurre il numero di interruzioni durante la stagione e concentrare gli impegni delle nazionali in un unico periodo. La tematica delle soste nazionali è sempre stata discussa e criticata; dunque questa modifica potrebbe essere una mossa apprezzata dai tifosi.