Corriere dello Sport – La FIGC ha ufficializzato le date del calciomercato per la stagione 2025/2026: la grande innovazione di quest’anno è rappresentata da una speciale finestra di mercato di dieci giorni nel mese di giugno, voluta dalla FIFA in vista del nuovo Mondiale per Club. L’Italia ha deciso di aderire a questa opportunità, permettendo così a tutte le squadre del massimo campionato di operare sul mercato già da inizio estate.

Questo vantaggio non sarà riservato esclusivamente a Inter e Juventus, le due squadre italiane che parteciperanno alla competizione negli Stati Uniti, ma sarà disponibile per tutti i club di Serie A. Le da: questa finestra partirà il 1° giugno e terminerà il 10 dello stesso mese. Successivamente, il calciomercato entrerà nel vivo dal 1° luglio e proseguirà fino al 1° settembre, consentendo anche ai club di Serie B e Serie C di operare acquisti e cessioni.

Infine, la sessione invernale prenderà il via il 2 gennaio 2026 e si concluderà il 2 febbraio, offrendo alle squadre la possibilità di rinforzarsi nella seconda parte della stagione.