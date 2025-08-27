Calciomercato, Torino scatenato: nel mirino Salah-Eddine e Baldanzi

Non solo difesa. Il Torino lavora sì all’idea Carlos Cuesta, possibile sostituto di Saul Coco in caso di addio con destinazione Spartak Mosca, ma il mercato granata guarda anche alle fasce.

Baroni, infatti, ha un solo terzino sinistro di ruolo: Cristiano Biraghi. Troppo poco. Ecco perché nelle ultime ore è salito forte il nome di Anass Salah-Eddine, classe 2002 di proprietà della Roma. L’olandese piace anche al Cagliari, ma secondo Tuttosport il Toro è in vantaggio. La formula è già tracciata: prestito con diritto di riscatto. Una soluzione che convince tutti e che potrebbe sbloccare la trattativa già nei prossimi giorni. La Roma è pronta a lasciarlo partire per dargli minuti, il Torino lo vedrebbe subito protagonista nel progetto tecnico.

Ma non è tutto. Lo stesso quotidiano rilancia una voce destinata a far rumore: Tommaso Baldanzi. Il fantasista ex Empoli non trova spazio con Gasperini e la Roma valuta alternative. Il Torino osserva con attenzione: dopo la partenza di Oristanio al Parma, i granata potrebbero puntare forte sul talento classe 2003. Non mancano gli interessamenti dall’estero, ma il Toro spera di convincerlo puntando sulla sua voglia di rilancio e su un ruolo da protagonista in Serie A.