Nelle ultime ore la Roma si sta muovendo su più vertici e dopo gli accordi con il Marsiglia per Robinio Vaz, di cui si attende solo la fumata bianca, arrivano novità anche sul fronte Donyell Malen.

Come raccontato da Fabrizio Romano, infatti, si sta avvicinando l’accordo con l’Aston Villa, per un prestito con diritto di riscatto intorno ai 25/30 milioni. I discorsi ora sono su eventuali bonus o obblighi di riscatto, ma gli inglesi libereranno il calciatore. La Roma nel frattempo sta parlando con l’olandese per trovare l’accordo. L’Aston Villa tra l’altro si sta muovendo sul mercato per sostituire l’olandese con l’ex giallorosso Abraham dal Besiktas.