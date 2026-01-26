La Roma continua la sua ricerca per l’esterno sinistro d’attacco e spunta un nuovo nome.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano in un videosul suo canale YouTube, nella giornata di venerdì la Roma avrebbe effettuato un tentativo per Crysencio Summerville, esterno offensivo in forza al West Ham. Il club inglese, però, non sarebbe intenzionato a privarsi del giocatore in questa fase della stagione. La squadra sta infatti risalendo posizioni in classifica e considera Summerville un elemento importante del progetto tecnico.