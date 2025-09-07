Calciomercato Roma, svelato il retroscena sul mancato scambio Gimenez-Dovbyk: il messicano ha detto no

Il mercato è chiuso, ma i retroscena continuano a emergere. Uno riguarda lo scambio mai decollato tra Roma e Milan: Dovbyk in giallorosso, Gimenez in rossonero.

Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha ricostruito l’operazione sfumata. A bloccarla non è stata solo la formula, i due club non hanno mai trovato l’intesa sullo scambio di prestiti con diritto, ma soprattutto la scelta del messicano.

L’ex Feyenoord, infatti, non ha mai nascosto la sua posizione: rimanere al Milan. Nell’ultimo giorno di mercato aveva lasciato intravedere un’apertura ai giallorossi, ma alla fine la decisione è stata netta. Gimenez ha preferito restare in rossonero e giocarsi lì le sue carte.