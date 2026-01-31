La Roma in queste ore sta cercando di chiudere per Bryan Zaragoza del Bayern Monaco in prestito al Celta Vigo, con l’esterno spagnolo che sembrerebbe gradire la destinazione e non è stato convocato per la prossima sfida di campionato. Il mister giallorosso, Gasperini sembra aver dato il suo ok.

Nel mentre però un altro calciatore seguito dai giallorossi negli scorsi giorni sembra vicino ad un altro club italiano. Il Napoli continua a seguire con grande attenzione Kamaldeen Sulemana, ala dell’Atalanta. Come riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, il futuro dell’attaccante ghanese è legato a quello di Ademola Lookman: in caso di cessione del nigeriano all’Atletico Madrid, visto il mancato trasferimento di quest’ultimo al Fenerbahce, Sulemana resterà a Bergamo. Il club partenopeo attende sviluppi e sarebbe pronto a chiudere l’operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto. Intanto resta in stand-by la pista Alisson Santos dello Sporting.