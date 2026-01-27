La Roma è al lavoro per trovare il rinforzo giusto per la corsia sinistra e consegnare altri due innesti a Gian Piero Gasperini in questa sessione di calciomercato.

Nelle ultime ore, infatti, ai giallorossi è stato accostato anche Raheem Sterling. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, sull’esterno inglese si è mosso il Napoli, ma in Italia potrebbe essere un’idea anche per squadre come la Roma, in cerca di quel tipo di giocatore. Sterling è attualmente fuori rosa al Chelsea.

Sempre secondo Fabrizio Romano, ci sono stati contatti con il DS del Napoli Giovanni Manna, ma il possibile passaggio o meno degli azzurri ai playoff di Champions League potrebbe incidere sulle priorità di fine mercato del club di Antonio Conte. In casa Roma, invece, l’obiettivo principale resta Carrasco, ma la mancata apertura dell’Al-Shabab a un prestito potrebbe spingere Massara a valutare alternative.