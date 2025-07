Il direttore sportivo Frederic Massara non si fermerà ai colpi già fatti o in chiusura. Il prossimo obiettivo è potenziare la trequarti, e tra i nomi valutati c’è quello di Igor Paixao, proposto da alcuni intermediari. Secondo Matteo Moretto, la Roma sta studiando l’operazione, ma deve fare i conti con la forte concorrenza del Leeds: il club inglese ha già messo sul tavolo un’offerta da 26 milioni di sterline ed è pronto a rilanciare per avvicinarsi alla richiesta del Feyenoord. Un altro profilo concreto seguito dai giallorossi è Nelson Deossa, centrocampista che piace per qualità e duttilità. Massara continua a lavorare senza sosta: il mercato romanista è appena iniziato.