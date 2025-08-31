CalciomercatoMercatoNewsPrimo piano

Calciomercato Roma, spunta la Premier per Gimenez

Nuovo intreccio di mercato sull’asse Roma–Milan. Tra i profili seguiti dai giallorossi per rinforzare l’attacco c’è anche Santiago Gimenez, in uscita dal Milan. Sul tavolo resta l’ipotesi di uno scambio di prestiti con Artem Dovbyk, ma non solo.

Come rivelato da Eleonora Trotta di calciomercato.it, l’attaccante messicano ha ricevuto anche un’offerta dalla Premier League. Un dettaglio che potrebbe complicare i piani della Roma, pronta a muoversi ma costretta a fare i conti con la concorrenza inglese.

Scritto da Redazione

