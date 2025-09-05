Calciomercato Roma, spunta il retroscena su Zhegrova. L’amico Bajrami rivela: “Ci sono stati dei contatti con i giallorossi”

Parola di Vedat Bajrami. L’attore, legatissimo a Edon Zhegrova, nuovo colpo della Juventus, ha raccontato a TuttoMercatoWeb.com alcuni retroscena di mercato riguardanti l’esterno kosovaro.

Nell’intervista, Bajrami ha svelato dettagli interessanti sulle trattative che hanno accompagnato l’amico negli ultimi mesi.

Che situazione c’era sul mercato?

“Ha avuto tante offerte da gennaio in poi. Ci sono state offerte, dalla Premier League al Napoli, fino al Marsiglia. Ci sono stati anche contatti nel periodo precedente con altri club come la stessa Juventus, il Milan, la Roma”.