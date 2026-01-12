Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, negli ultimi giorni la dirigenza giallorossa avrebbe effettuato delle “chiamate esplorative” per informarsi sulla situazione di Yannick Ferreira Carrasco.

L’esterno belga, attualmente in forza all’Al-Shabab in Arabia Saudita, è un nome che sta facendo parlare di sé in questa finestra di mercato. Anche la Juventus si è mostrata interessata e ha avuto già un incontro con i suoi agenti, ma si è bloccata di fronte alle richieste economiche molto elevate sia del club che del giocatore.

Al momento, il focus della Roma è su altri obiettivi, come Robinio Vaz e Donny Malen, ma il sondaggio per Carrasco testimonia la volontà del club di lasciare più porte aperte così da avere più possibilità di portare i rinforzi necessari a Gasperini