In casa Roma il mercato estivo si preannuncia movimentato, soprattutto sul fronte offensivo. Prima di pensare ad acquisti, però, sarà necessario fare spazio e alleggerire il monte ingaggi. Al momento i giallorossi contano su tre attaccanti, ma due di questi Shomurodov e Abraham, sembrano destinati all’addio.

Per l’attaccante uzbeko non mancano le opzioni: Cremonese, Rennes e Basaksehir hanno già manifestato un interesse concreto. La situazione è invece più complessa per Tammy Abraham. Reduce da un prestito al Milan non particolarmente brillante, l’inglese porta in dote un ingaggio importante, attorno ai 6 milioni di euro, che rappresenta un ostacolo per molte pretendenti.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il Beşiktaş avrebbe effettuato un sondaggio per il centravanti inglese, ma al momento il club turco sembra orientato su altri profili, in particolare su Mehdi Taremi, in uscita dall’Inter.

Nell’ultima stagione al Milan, Abraham ha comunque totalizzato 45 presenze tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa e Champions League, mettendo a segno 10 gol e servendo 7 assist. Numeri discreti, ma non sufficienti, almeno per ora a garantirgli un ruolo da protagonista nel nuovo progetto tecnico guidato da Gasperini. La sua permanenza nella Capitale è tutt’altro che certa.