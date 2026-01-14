Ieri la Roma sembrerebbe aver avuto la conferma che il percorso di Leon Bailey in giallorosso potrebbe interrompersi in anticipo.

Nella sfida di ieri contro il Torino, Bailey è sceso in campo dal 1′ al ritorno dal suo infortunio che l’ha tenuto fermo diverse partite e non è stato l’unico. Nonostante le parole di Gasperini nel post-partita ai microfoni di Mediaset, che elogiano il lavoro compiuto dal giamaicano schierato in un ruolo non suo, cioè da punta, il feeling con il club non sembra essere sbocciato.

Secondo quanto riportato da The Athletic, la dirigenza giallorossa avrebbe avviato i colloqui con l’entourage del calciatore per valutare l’interruzione anticipata del prestito. La situazione è tuttavia complessa: nel contratto siglato in estate non sono presenti clausole che permettano una risoluzione unilaterale, il che costringerà Frederic Massara a cercare una mediazione con l’Aston Villa, club proprietario del cartellino.