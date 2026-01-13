Mercato Roma, Robinio Vaz è atterrato a Roma: stasera assisterà all’Olimpico la sfida contro il Torino – FOTO

Robinio Vaz è ufficialmente arrivato a Roma, pronto ad iniziare la sua esperienza in giallorosso.

Il primo acquisto del calciomercato invernale è appena atterrato all’aeroporto di Ciampino, accompagnato dal ds Fredric Massara. Il talentino francese si è subito diretto verso lo Stadio Olimpico per assistere alla sfida di questa sera in Coppa Italia contro il Torino e fare le prime conoscenze con i suoi compagni ed il mister Gasperini.

Nella giornata di domani sono attese le visite mediche e poi l’ex Marsiglia firmerà un contratto per 4 anni fino al 2030, a 2 milioni di euro a stagione.





