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Calciomercato Roma, retroscena Rowe: quest’estate Massara aveva l’accordo con il giocatore

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 20/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, retroscena Rowe: quest’estate Massara aveva l’accordo con il giocatore

È stato reso noto un retroscena sul calciomercato della Roma , collegato alla sconfitta di ieri sera contro il Bologna.

Jonathan Rowe, uno dei fattori che nei 180′ tra l’andata e il ritorno degli ottavi di Europa League, hanno regalato al Bologna la qualificazione contro la Roma ai quarti, avrebbe potuto giocare in giallorosso in questa stagione.  Come riportato da Nicolò Schira su X, la Roma in estate aveva chiuso l’acquisto di Rowe dal Marsiglia. Lo riporta l’intermediario Vincenzo Morabito, spiegando come Massara avesse un accordo totale per l’inglese classe 2003, che in estate è stato acquistato dal Bologna dopo un suo litigio in Francia con Rabiot, a sua volta ceduto al Milan.

 

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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