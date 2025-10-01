Calciomercato Roma: piace Pellegrino del Parma, ma i gialloblù blindano il gioiello

Mateo Pellegrino, protagonista con una doppietta nella vittoria del Parma sul Torino, è finito nel mirino della Roma e di diversi club europei, tra cui Atletico Madrid, Villarreal, Tottenham, West Ham e Nottingham Forest.

Il Parma ha già rifiutato un’offerta superiore ai 15 milioni, convinto che il talento argentino possa valere molto di più. Difficile un trasferimento a gennaio: il club emiliano vuole trattenerlo almeno fino all’estate 2026. Intanto i suoi numeri parlano da soli: 5 gol in 7 partite stagionali.