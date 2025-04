La Roma ha un nome in più sul taccuino di Ghisolfi per rinforzare il centrocampo: Andrey Santos. Il brasiliano classe 2004 è di proprietà del Chelsea ma in prestito allo Strasburgo, dove si sta mettendo in mostra con 10 gol e 3 assist in 27 partite stagionali. Come riporta calciomercato.it, sul centrocampista ci sarebbe l’occhio di diverse squadre: Milan, Inter, Juve e Napoli, oltre ai giallorossi. E, per andare oltre i confini nazionali, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Monaco e PSG.

Una vera e propria asta che però il Chelsea non sembra intenzionato a far partire: la sua cessione, infatti, è considerata un piano B anche da parte dell’entourage del giocatore. Se, però, Santos dovesse essere messo sul mercato, la cifra richiesta si aggirerebbe sui 35-40 milioni di euro. Tanto se pensiamo che appena qualche anno fa il giocatore fu offerto a 7 milioni di euro, venendo rifiutato da tutte le big italiane che ora rischiano di pagarlo cinque volte tanto.